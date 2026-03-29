Legende: Die schnellsten Beine Jasper Philipsen (ganz rechts) setzt sich durch. Keystone/OLIVIER MATTHYS

Sprintkönig Jasper Philipsen setzte sich in einem spannenden Finale bei der 88. Auflage des Rennens, das in der Vergangenheit unter Gent-Wevelgem bekannt war, im Spurt einer grösseren Gruppe durch. Die Plätze 2 und 3 belegten nach 240,8 Kilometern der Däne Tobias Lund Andresen und der Franzose Christophe Laporte.

Erst gut einen Kilometer vor dem Ziel waren Mathieu van der Poel und sein alter Rivale Wout van Aert nach einer langen Flucht noch eingeholt worden. Das Duo hatte sich 36 Kilometer vor dem Ziel am Kemmelberg abgesetzt, konnte den Vorsprung aber nicht ganz ins Ziel retten.

Chabbey knapp neben dem Podest

Im Rennen der Frauen verpasste Elise Chabbey als Vierte einen Podestplatz nur knapp. Die Genferin war Teil einer fünfköpfigen Ausreissergruppe gewesen, die im Sprint den Sieg unter sich ausmachte.

Nach 135,2 km setzte sich schliesslich die Niederländerin Lorena Wiebes durch. Für Wiebes war es der 3. Erfolg in Serie an diesem Rennen. Die Belgierin Fleur Moors wurde Zweite, Rang 3 ging an Karlijn Swinkels (NED).

In Flanders Fields