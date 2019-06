In den französischen Alpen startet am Sonntag die erste von zwei Hauptproben für die Tour de France.

Legende: Vorfreude auf die Tour de France Tom Dumoulin und Chris Froome (hier an der TdF 2018) suchen am Critérium du Dauphiné ihre Form. imago images

Bei der Vorbereitung zur Tour de France spaltet sich seit Jahren die Radsport-Welt. Die eine Hälfte wärmt sich an der Tour de Suisse auf, die andere direkt in Frankreich am Critérium du Dauphiné.

«Vorteile» gibt es dabei meist für den Dauphiné, der am Sonntag in Aurillac beginnt. Auch 2019: Mit Chris Froome, Nairo Quintana, Tom Dumoulin, Richie Porte, Romain Bardet oder Thibaut Pinot (mit Sébastien Reichenbach als Helfer) stehen eine ganze Reihe von Tour-Favoriten am Dauphiné-Start. Gleich 13 Bergwertungen warten an den ersten beiden Tagen auf die Fahrer.

Wo stehen Froome und Dumoulin?

Besonders gespannt darf man auf Froome und Dumoulin sein. Der Engländer hat in dieser Saison noch keine Stricke zerrissen, der Niederländer feiert nach seinem vorzeitigen Giro-Out sein Comeback.

Zu Ende geht der Dauphiné übrigens am nächsten Sonntag in Champéry im Wallis. Bei der Tour de Suisse, wo Geraint Thomas seine Form perfektionieren will, läuft gleichzeitig die 2. Etappe im Emmental. Die Schweiz wird sich somit rühmen können, die perfekte TdF-Vorbereitung ermöglich zu haben.