Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Alessandra Keller fährt beim Cross-Country-Weltcup in Crans-Montana auf Rang 2.

Die Schweizerin muss sich bei schwierigen Bedingungen nur der Französin Loana Lecomte geschlagen geben.

Nicole Koller, Linda Indergand und Sina Frei fahren ebenfalls in die Top 10.

Alessandra Keller fuhr zum insgesamt 6. Weltcup-Podestplatz über die klassische (olympische) Cross-Country-Distanz. Die 28-jährige Nidwaldnerin lieferte sich mit Loana Lecomte drei Runden lang einen spannenden Zweikampf, ehe sich die vier Jahre jüngere Französin absetzen konnte.

Für die WM-Zweite, die ihren Vorsprung bis ins Ziel auf 46 Sekunden ausbaute, war es der 10. Weltcup-Sieg. 47 Sekunden hinter Keller fuhr Short-Track-Siegerin Puck Pieterse (NED) auf den 3. Platz. Das früh ausgerissene Trio profitierte auch von der Abwesenheit der bisherigen Saisonsiegerinnen Pauline Ferrand-Prévot (FRA), Haley Batten (USA) und Jenny Rissveds (SWE).

«Zweimal Zweite ist einfach genial»

«Ich kam gut weg», so Keller nach ihrem 2. Saisonpodest. «Es gab im Rennen keine perfekte Linie. Man musste sich immer adaptieren. Das ist mir recht gut gelungen. Zuhause zwei 2. Ränge – das ist einfach genial.» Keller unterstrich mit ihrer Leistung ihre Ambitionen für die Olympischen Spiele. Die aktuell formstärkste Schweizer Bikerin bildet mit der in Crans-Montana abwesenden Jolanda Neff das Schweizer Frauenduo in Paris.

Schliessen 00:25 Video Wie Alessandra Keller Puck Pieterse stehen lässt Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden. 01:18 Video Keller: «Es gab keine perfekte Linie» Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden. 00:31 Video Keller kämpft sich durchs Gelände Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 01:25 Video Die Siegerehrung mit Alessandra Keller Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

Vier Schweizer Top-10-Plätze

Die Schweizerinnen lieferten in einem Rennen der grossen Abstände ein starkes Teamergebnis ab. Nicole Koller wurde 6. (+4:48 Minuten), Linda Indergand belegte Platz 8 (+5:29) und Sina Frei Rang 9 (+5:58). In die Top 20 fuhren auch Seraina Leugger (18.) und Ronja Blöchlinger (19.).

Die Strecke, auf der 2025 die WM stattfindet, war wegen des schlammigen Zustandes äusserst anspruchsvoll. Mancherorts mussten die Bikerinnen absteigen, in den Abfahrten war volle Konzentration angesagt.

So geht es weiter

Der Weltcup-Tross macht Anfang Juli ein letztes Mal vor den Olympischen Spielen im französischen Les Gets Halt. Letztes Jahr siegte dort Mona Mitterwallner (AUT) vor Pieterse und Ferrand-Prévot.

Schliessen 01:56 Video Koller: «Mein Ziel war, sauber zu fahren und den Spass wiederzufinden» Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden. 01:22 Video Indergand: «Cool, meinen Namen von den Fans so oft zu hören» Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:37 Video Lecomte: «Mag diesen technischen Kurs sehr» (engl.) Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.