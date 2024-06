Weltcup in Crans-Montana

Alessandra Keller fährt beim Short-Track-Weltcup in Crans-Montana auf Rang 2.

Bei den Männern belegen die besten Schweizer die Plätze 6 bis 8.

Die Cross-Country-Rennen über die olympische Distanz finden am Sonntag statt (live bei SRF).

Alessandra Keller hat beim Heimweltcup in Crans erneut unter Beweis gestellt, dass sie die formstärkste Schweizer Bikerin ist. Die Nidwaldnerin musste sich im Short-Track-Rennen nur von der Niederländerin Puck Pieterse bezwingen lassen. Keller hielt sich im gesamten Rennverlauf in der Spitzengruppe auf. Auf der Schlussrunde griff Anne Tauber (NED) an, nur Landsfrau Pieterse konnte folgen.

Keller sowie die Französin Loana Lecomte schlossen zur langsamer werdenden Tauber auf, die Schweizerin gewann den Dreiersprint um Rang 2. «Es hat viel Kraft gekostet, aber es hat sich gelohnt», so Keller. Zweitbeste Schweizerin wurde Seraina Leugger als 12. Die Olympia-Medaillengewinnerinnen von Tokio, Linda Indergand (18.) und Sina Frei (21.), büssten 1,16 bzw. 1,29 Minuten auf die Siegerin ein.

Keller: «Der Aufstieg war extrem lang»
Pieterse: «Es war sehr taktisch» (engl.)

Schurter 6., Pidcock siegt

Bei den Männern feierte Thomas Pidcock einen beeindruckenden Sieg. Der Brite fiel durch ein Missgeschick am Start hinter die gesamte Konkurrenz, rollte das Feld von hinten auf und trat auf der zweitletzten Runde unwiderstehlich an. Die weiteren Podestplätze gingen an Julian Schelb (GER) und Luca Braidot (ITA).

Die Schweizer zeigten eine gute Teamleistung, verpassten das Podest aber letztlich um wenige Sekunden. Nino Schurter (6.) und Filippo Colombo (7.) hatten sich zunächst an der Spitze aufgehalten, ehe sie dem Top-Trio nicht mehr ganz folgen konnten. Marcel Guerrini (8.) und Lars Forster (11.) fehlte ebenfalls wenig zu einem Exploit.

Mit Jolanda Neff und Mathias Flückiger hatte die Hälfte der Schweizer Olympia-Delegation auf einen Start verzichtet. Flückiger wird im Gegensatz zu Neff allerdings das Cross-Country-Rennen bestreiten.

So geht es weiter

Am Sonntag stehen in Crans-Montana nämlich die Rennen über die klassische Distanz an. SRF überträgt beide Rennen live auf SRF info (Frauen ab 11:50 Uhr, Männer ab 14:25 Uhr).