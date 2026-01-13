Ein Triumph bei beiden Rennen in einem Jahr hätte Seltenheitswert. Nur 8 Fahrern gelang bisher das Kunststück.

Legende: Hat 2026 Grosses vor Jonas Vingegaard. imago images/PRESSE SPORTS

Jonas Vingegaard will seinen grossen Rivalen Tadej Pogacar kopieren und peilt das Double aus Giro d'Italia und Tour de France an. Der 29-Jährige bestätigte im Trainingscamp in La Nucia (ESP) seine Premiere bei der Italien-Rundfahrt, die in diesem Jahr am 8. Mai in Bulgarien beginnt. Im Juli fordert der Däne dann Pogacar bei der Tour im Kampf um den Gesamtsieg heraus.

Pogacar hatte 2024 als erster Radprofi seit 26 Jahren das schwer zu erreichende Double aus den beiden wichtigsten Landesrundfahrten gewonnen. Der Slowene war erst der 8. Fahrer, dem dies gelang.

Ich hätte das rosa Trikot gern in meiner Sammlung.

«Ich denke schon eine ganze Weile an den Giro. Es ist eines der grössten Rennen im Kalender und ich bin ihn noch nie gefahren», sagte Vingegaard. «Der Sieg bei der Vuelta im vergangenen Jahr hat mir noch mehr Motivation gegeben. Ich hätte das rosa Trikot gern in meiner Sammlung.»

Vingegaard würde mit einem Sieg beim Giro Pogacar in der Triple-Statistik hinter sich lassen. Der Däne hat bereits Siege bei der Tour (2022, 2023) und der Vuelta (2025) auf dem Konto. Pogacar hat die Vuelta noch nie gewonnen.

