Im Vorfeld der Tour de Suisse durfte man sich berechtigte Hoffnungen auf eine Schweizer Spitzenklassierung im Gesamtklassement machen. Es hätte nicht sonderlich überrascht, wäre da am Sonntag der Name Marc Hirschi oder Gino Mäder in den Top 5 aufgetaucht. Dass es nun aber der Name Stefan Küng war, ist durchaus eine Überraschung. Auch für den Ostschweizer selbst.

«Ich habe mich selbst überrascht und sicher auch viele andere Leute», sagte Küng über die vergangene Woche. Im Schlussklassement verpasste er das Podest letztlich nur um gut eine Minute. In 5 von 8 Etappen fuhr der 28-Jährige in die Top 10.

Fehlender Tagessieg zu verschmerzen

Was auffällt: Selbst in den beiden Bergetappen mit den langen Steigungen hielt er lange mit den besten Kletterern mit. Und das, obwohl Küng mit seinen 80 Kilogramm bergauf zu den Schwergewichten im Feld gehört. Bisher war ihm dies an Landesrundfahrten nicht gelungen.

Einzig bei mehrheitlich flachen Rundfahrten wie der Benelux-Tour war die Gesamtwertung für Küng in der Vergangenheit ein Thema gewesen. 2020 war er dort Dritter geworden, im Vorjahr Fünfter. An der Tour de Suisse hatte er vor der diesjährigen Ausgabe bei 4 Teilnahmen einen 34. Platz als Bestresultat vorzuweisen. Platz 5 in der Gesamtwertung eröffnet ihm, der lange als Zeitfahr- und Klassikerspezialist galt, nun plötzlich neue Perspektiven.

Ein Sieg im abschliessenden Zeitfahren und damit der erste Saisonsieg blieb Küng am Sonntag zwar verwehrt. Trotzdem fasste er die Tour angesichts seines starken Abschneidens im Gesamtklassement als «grossartig» zusammen. Dabei war gar nicht unbedingt klar, dass er bis zum Schluss dabei sein wird. Seine Frau ist hochschwanger, der eigentliche Geburtstermin schon einige Tage vorbei.

