Nach ihrem Sieg bei der Tour de France stand Pauline Ferrand-Prévot wegen ihres Gewichts im Fokus. Nun nimmt sie Stellung.

Der Gewichtsverlust von Pauline Ferrand-Prévot war das grosse Thema nach ihrem Sieg an der diesjährigen Tour de France. 4 Kilogramm verlor sie extra für das Rennen, was von Medien und auch ihren Konkurrentinnen teilweise kritisch beäugt wurde.

Nun nahm die Französin Stellung. «Ich sehe da kein Problem», meinte Ferrand-Prévot, «ich habe das auch vor den Olympischen Spielen so gemacht». In Paris 2024 gewann die Alleskönnerin auf dem Rad Gold – im Cross Country auf dem Mountainbike.

Zurück im «normalen» Leben

Sie werde von einem Team von Spezialisten, darunter auch Ernährungsberatern, betreut und überwacht. «Es ist ein Ausdauersport und die Watt-pro-Kilogramm-Leistung muss so gut wie möglich sein», so die 33-Jährige.

«Es ist nicht so, dass ich nichts esse oder super dünn bin. Ich bin gesund und konnte 9 Tage Leistung bringen», führte Ferrand-Prévot weiter aus. Nun sei sie in ihr «normales» Leben zurückgekehrt und gönne sich auch wieder Pizza oder andere Dinge. Transparenz sei ihr wichtig, denn: «Es ist gut, offen darüber zu sprechen.»