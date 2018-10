«Ich könnte jetzt glücklich zurücktreten, aber ich werde bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio weitermachen», sagte der frischgebackene Weltmeister Alejandro Valverde der spanischen Zeitung Marca. Der Spanier hatte am Sonntag in Innsbruck 15 Jahre nach seiner ersten von mittlerweile sieben WM-Medaillen erstmals Gold geholt.

Mit 38 Jahren ist Valverde der älteste Weltmeister seit dem Niederländer Joop Zoetemelk, der 1985 noch ein paar Monate älter war. Valverde hatte seine Zukunft am Sonntag nach dem Gold-Rennen zunächst noch offen gelassen.

Geschenk und Zugabe

«Alles, was nach meinem schweren Sturz zum Tour-Auftakt 2017 in Düsseldorf kam, war ein Geschenk. So betrachte ich auch die Zukunft. Alles was kommt, ist Zugabe», so der Movistar-Fahrer am Sonntag in Innsbruck.

