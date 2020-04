Nach der Neuansetzung der Tour de France am Mittwoch war die Erleichterung im Fahrerfeld gross. Von «Licht am Ende des Tunnels» sprach etwa Chris Froome, und auch der Franzose Julian Alaphilippe wählte ähnliche Worte.

Auch Stefan Küng nahm die Bekanntgabe des neuen Tour-Datums und die Pläne des Radsport-Weltverbandes UCI, auch die beiden anderen grossen Rundfahrten sowie die Frühjahrsklassiker ab Ende August nachzuholen, erfreut zur Kenntnis. Aber nicht nur.

Viel Skepsis bei Küng

Einen neuen Kalender zu haben, sei gut und recht, aber momentan stehe in den Sternen, ob diese Rennen dann überhaupt durchgeführt werden können, gibt der Ostschweizer angesichts der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie zu Bedenken. «Und wenn das alles wirklich so stattfinden könnte, dann ist es ein brutal dichtes Programm», so der 26-Jährige.

Küng weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass der momentane Plan vorsieht, dass die Tour de France an jenem Sonntag zu Ende geht, an dem in Aigle das WM-Zeitfahren über die Bühne gehen soll. «Nur schon dort gibt es eine Überschneidung», sagt Küng und spricht zudem logistische Schwierigkeiten an: «Wenn die Saison bis im November dauert, sind einige Alpenpässe schon zu.»

Auch mental sei der neue Rennkalender eine enorme Herausforderung. Ein Monat Pause zwischen dem Giro und der Tour sei schon etwas knapp, nun wolle man 3 Rundfahrten in 3 Monaten durchpeitschen, rechnet Küng vor. «Wir sind keine Roboter. 10 Monate Radsaison nun in 3 Monaten nachzuholen, das geht nicht.»

Noch kein spezifisches Training

Küng zeigt für die ehrgeizigen Pläne der UCI respektive der Tour-Organisatoren aber auch Verständnis. «Es sind verschiedene Organisatoren und jeder würde gerne sein Rennen durchführen», so der Groupama-FDJ-Profi.

Küng ist sich sicher, dass es bei der definitiven Durchführung aller geplanten Rennen auf jeden Fall noch Kompromisse geben wird. Sollte sich abzeichnen, dass nicht alle Rennen tatsächlich stattfinden können, ist für den letztjährigen Bronzegewinner im WM-Strassenrennen klar: «Aus ökonomischen Gründen muss die Tour de France Priorität haben».

Unmittelbar in die Tour-Vorbereitung wird sich Küng mit seinem Team nicht stürzen. Man sei momentan noch vorsichtig. «In 4 Monaten kann viel passieren. Und jetzt schon spezifisch trainieren kann man auch nicht.»