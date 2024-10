Legende: Die nächste Siegeszeremonie kann kommen Alessandra Keller ist der Gewinn des Gesamtweltcups nicht mehr zu nehmen. Keystone/Maxime Schmid

Nach dem Gewinn des Short-Track-Disziplinenweltcups ist für Alessandra Keller mutmasslich vor der Krönung im Gesamtweltcup. Zum 2. Mal in ihrer Karriere nach 2022 erhält die Nidwaldnerin die Auszeichnung für die konstanteste Cross-Country-Athletin auf dem Mountainbike im gesamten Jahr. Nach einer Saison Pause und «nur» Rang 5 krallt sie sich die Regentschaft zurück. Auch der Niederländerin Puck Pieterse gelang in der Saison 2023 der Doppelschlag.

Keller, die diesen Sommer zum Olympia-Debüt gelangte, steigt mit einem satten Polster von 322 Punkten ins Finale. Die Amerikanerin Savilia Blunk kann bei der letzten Weltcup-Station in Mont-Sainte-Anne aber noch maximal 330 Zähler aufholen.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Die letzten Weltcup-Mountainbike-Rennen der Saison 2024 aus Mont-Sainte-Anne zeigen wir Ihnen wie folgt live im TV oder in der Sport App. Freitag – Short Track Frauen & Männer ab 22:25 Uhr auf SRF zwei

– Short Track Frauen & Männer ab 22:25 Uhr auf SRF zwei Sonntag – Cross Country Frauen um 17:10 Uhr auf SRF info

– Cross Country Frauen um 17:10 Uhr auf SRF info Sonntag – Cross Country Männer um 19:55 Uhr auf SRF zwei

Im Gegensatz zum 1. Streich fehlt noch der Sieg

Bei ihrem ersten Coup vor 2 Jahren totalisierte die Schweizerin 1682 Punkte und war in der Hauptsparte (im olympischen Cross Country) 2-mal aufs Podest gefahren inkl. dem Tagessieg Ende Juli 2022 in Snowshoe. Heuer fuhr die 28-Jährige schon 3 Top-3-Klassierungen heraus: Dritte in Nove Mesto, Zweite zuhause in Crans-Montana sowie wieder Dritte in Les Gets.

01:54 Video Archiv: Keller fährt im Wallis auf den 2. Rang Aus Sport-Clip vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

Mont-Sainte-Anne gehört zu den Klassikern im Zirkus der Mountainbikerinnen und Mountainbiker. 2019 wurden auf der überaus anspruchsvollen Strecke die WM-Titel vergeben. Heuer ist die kanadische Provinz Québec die Bühne des Weltcup-Finales.