Mountainbikerin Sina Frei gewinnt beim Weltcup in Lake Placid (USA) das Short-Track-Rennen.

Alessandra Keller sichert sich den Gesamtsieg in der Disziplinenwertung.

Bei den Männern verpasst Nino Schurter als 5. das Podest.

Für Sina Frei war es der erste Weltcup-Podestplatz in einem Short-Track-Rennen. Die 27-jährige Zürcherin liess auf der Schlussrunde Jenny Rissveds (SWE) stehen und fuhr den Vorsprung sicher nach Hause. Erst vor wenigen Tagen hatte Frei ihre starke Form zu Saisonschluss mit WM-Silber im Marathon unter Beweis gestellt. Rang 3 ging an die Britin Evie Richards.

«Sieg ist für Muriel Furrer»

Frei hatte auf Nachwuchsstufe Sieg an Sieg gereiht. Auch bei der Elite mischt sie seit mehreren Jahren vorne mit, der Durchbruch nach ganz oben blieb ihr indes bislang verwehrt. Ihr besten Resultate in der für sie komplizierten aktuellen Weltcupsaison waren zuvor die 6. Plätze in den Short Tracks von Mairipora und Val di Sole gewesen.

«Ich bin sehr, sehr glücklich. Dieser Sieg ist für Muriel Furrer», sagte Frei in einer ersten Reaktion. Die Nachwuchsfahrerin Furrer war am Freitag nach einem schweren Sturz an der Strassen-WM in Zürich verstorben.

Keller Disziplinensiegerin

Alessandra Keller reichte ein 8. Rang zum Gewinn der Short-Track-Disziplinenwertung. Noch vor ihr reihte sich Nicole Koller nach einer famosen Leistung auf Platz 5 ein. Es ist ihr bestes Karriere-Ergebnis.

Männer: Drei Schweizer Top-10-Plätze

Bei den Männern setzte sich Victor Koretzky durch. Der französische Short-Track-Weltmeister feierte den 3. Saisonsieg in dieser Disziplin. Die Ränge 2 und 3 belegten Simon Andreassen (DEN) und Alan Hatherly (RSA).

Bester Schweizer wurde Nino Schurter als 5. Ebenfalls starke Leistungen zeigten Filippo Colombo (6.) und Marcel Guerrini (8.).

Im Gesamtweltcup baute Hatherly seine Führung auf Schurter und Colombo aus. Die Weltcup-Saison wird kommende Woche im kanadischen Mont-Sainte-Anne abgeschlossen.