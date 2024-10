Legende: Schafft es knapp in die Top 10 Europameisterin Lisa Baumann. Archiv/Keystone/Maxime Schmid

In Mont-Sainte-Anne in der kanadischen Provinz Québec klassierte sich Lisa Baumann auf Platz 9. Camille Balanche, die eine schwierige Saison hinter sich hat, war in Kanada nicht am Start.

Es siegte die Französin Marine Cabirou vor der Einheimischen Gracey Hemstreet und der Österreicherin Valentina Höll. Die 22-Jährige aus Saalbach hatte sich den Gesamtweltcup schon vorzeitig zum dritten Mal nach 2021 und 2023 gesichert. Balanche und Baumann belegten in der Gesamtwertung die Plätze 10 und 14.