Legende: Bekommen einen neuen Eigentümer Primoz Roglic und sein Top-Radteam Bora-hansgrohe. Imago/Sirotti

Die Übernahme des deutschen Radteams Bora-hansgrohe durch Red Bull ist perfekt. Das teilte das Team am Donnerstag wenige Tage vor Beginn des Giro d'Italia mit. Der bisherige Teamchef Ralph Denk unterschrieb einen mehrjährigen Vertrag als CEO und bleibt in seiner Rolle dabei.

Mit dem neuen Eigentümer steigt das Team finanziell in die Top-Riege auf. Das Budget von bisher 25 Millionen Euro steigt nach Informationen der dpa auf etwa 45 Millionen Euro pro Jahr. Damit wird Red Bull ähnliche Voraussetzungen haben wie das Team UAE um Tadej Pogacar. Der Slowene geht am Samstag als grosser Favorit in den Giro.

Optischer Umbruch

Sichtbar wird der neue Eigner erst zum Start der Tour de France am 29. Juni. Das Design der Trikots wird sich ebenso ändern wie das der Räder und des Fuhrparks. Mit dem Slowenen Primoz Roglic will Red Bull-Bora-hansgrohe, so der neue Name, dann direkt um den Gesamtsieg kämpfen.

00:53 Video Archiv: Primoz Roglic gewinnt den Giro d'Italia Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Bisher sponserte Red Bull im Radsport nur einzelne Athleten. Nun besitzt der Konzern wie schon in der Formel 1 und im Fussball (u. a. Leipzig und Salzburg) ein eigenes Team.