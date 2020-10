Der Lauf von Pauline Ferrand-Prévot hält an: Nach dem Weltmeistertitel von letzter Woche holte sich die Französin auch bei der Mountainbike-Europameisterschaft im Tessin die Goldmedaille im Cross-Country. Komplettiert wurde das Podest von Anne Terpstra (NED) und Yana Belomoina (UKR).

Bereits nach der 2. von 5 Runden war Ferrand-Prévot der Konkurrenz auf dem Rundkurs am Monte Tamaro enteilt. Souverän brachte die 28-Jährige den Vorsprung ins Ziel. Die zweitplatzierte Terpstra verlor bereits 40 Sekunden auf die Französin.

Frei lange mit Podestchancen

Die Schweizerinnen verpassten an der Heim-EM derweil eine Medaille. Sina Frei wurde mit einem Rückstand von 1:39 Minuten 5. Dabei konnte Frei lange von einem Podestplatz träumen, war sie doch im Kampf um Platz 3 involviert.

Am Ende fehlten aber die Kräfte für ein Exploit. «Ich habe gut gekämpft. Ich habe alles probiert, um mit den anderen Fahrerinnen mitzuhalten, doch diese waren heute einfach stärker», so Frei nach dem Rennen.

Jolanda Neff spielte im Kampf um die Medaillenränge wie erwartet keine Rolle. 10 Monate nach ihrem Milzriss und Lungenkollaps bei einem Trainingssturz in den USA und 2 Wochen nach gesundheitlichen Problemen im Weltcup in Nove Mesto wurde Neff bereits in der ersten Runde abgehängt und gab danach auf.

Stirnemann mit Abschiedsvorstellung

Ihr letztes Rennen auf internationaler Stufe absolvierte Kathrin Stirnemann. Die Schweizerin fuhr dabei vor heimischem Publikum auf Rang 14 und zeigte sich damit hochzufrieden. «Ich hätte es mir nicht besser erträumen können», so die 30-Jährige.