Jolanda Neff sichert sich an der Mountainbike-WM in Mont Sainte-Anne die Silbermedaille.

Gold geht zum zweiten Mal nach 2015 an die Französin Pauline Ferrand-Prévot.

Im U23-Rennen der Frauen holt Sina Frei überlegen den Titel.

Als auf dem Kurs in Mont Sainte-Anne die letzte Runde eingeläutet wurde, war Gold für Jolanda Neff ausser Reichweite. Der Rückstrand auf die führende Pauline Ferrand-Prévot betrug gut eine Minute. Nur ein Defekt hätte die Französin, die bei Rennhhälfte an die Spitze geprescht war, noch stoppen können.

Die zweitplatzierte Rebecca McConnell aber lag zu diesem Zeitpunkt nur 20 Sekunden vor der Ostschweizerin. Neff mobilisierte in der 6. Runde noch einmal alle Kräfte – und tatsächlich: Im technisch schwierigen Aufstieg zog sie an der Australierin vorbei. Neffs Silbermedaille geriet danach nicht mehr in Gefahr.

Die Saison der zweiten Plätze

Für Neff ist es nach ihrem WM-Titel 2017 die zweite WM-Medaille im Einzel. Auf ihrer Lieblingsstrecke in Mont Sainte-Anne hatte die Ostschweizerin zu den Favoritinnen auf Gold gezählt. Gegen Ferrand-Prévot, Weltmeisterin von 2015, war die Ostschweizerin aber chancenlos. Zwischenzeitlich hatte Neff gar Mühe, den Anschluss an die Spitze zu halten.

Bronze sicherte sich überraschend die Australierin Rebecca McConnell, die im Weltcup bisher erst zwei 3. Plätze zu Buche stehen hat.

Die Silbermedaille widerspiegelt Neffs bisherige Saison ziemlich gut. Einen Weltcupsieg hat die 26-Jährige in dieser Saison noch nicht vorzuweisen. In den bisherigen 6 Saisonrennen wurde sie hingegen vier Mal Zweite. Bei der Schweizerin war die Freude über die Medaille riesig. «Ich hätte während dem Rennen nicht gedacht, dass ich noch so viel herausholen kann», so Neff.

Die Amerikanerin Kate Courtney, 3-fache Saisonsiegerin, musste sich nach einem Defekt mit Platz 5 begnügen. Linda Indergand zeigte ein beherztes Rennen und klassierte sich als zweitbeste Schweizerin auf Rang 10.

