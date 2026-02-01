Das Schweizer Nationalteam setzt am ersten Tag der Bahnrad-EM im türkischen Konya ein Ausrufezeichen gesetzt.

Legende: Auf dem Weg zum Schweizer Rekord Das Schweizer Frauen-Quartett mit Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti und Annika Liehner. imago images/frontalvision.com

Sowohl die Frauen als auch die Männer verbesserten in der Qualifikation zur Mannschaftsverfolgung den Schweizer Rekord. Die Steigerung fiel in beiden Fällen deutlich aus.

Über 2 Sekunden schneller

So legte das Quartett mit Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti und Annika Liehner die 4000 m in 4:15,003 Minuten zurück und war damit um knapp 2,8 Sekunden schneller als im vergangenen Frühling an gleicher Stätte. Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel wurden in 3:46,699 Minuten gestoppt. Das Ensemble unterbot die bisherige, an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio aufgestellte Bestmarke um gut 2,4 Sekunden.

Frauen in der Hauptrunde gegen Belgien, Männer gegen Briten

In der Hauptrunde treffen die sechstklassierten Schweizerinnen am Montagmittag auf die in der Qualifikation unwesentlich schneller gefahrenen Belgierinnen. Die in der Qualifikation drittklassierten Schweizer Männer stehen in der Hauptrunde den Briten gegenüber, welche die 16 Runden zwei Zehntel schneller zurückgelegt haben.