Das Schweizer Nationalteam setzt am ersten Tag der Bahnrad-EM im türkischen Konya ein Ausrufezeichen.

Legende: Auf dem Weg zum Schweizer Rekord Das Schweizer Frauen-Quartett mit Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti und Annika Liehner. imago images/frontalvision.com

Aline Seitz musste im 10 km langen Scratch-Wettkampf einzig Helene Hesters (BEL) den Vortritt lassen. Die 28-Jährige realisierte mit Silber den ersten Medaillengewinn des Schweizer Frauenteams an internationalen Titelkämpfen, seit das Frauen-Bahnprojekt 2017 von Swiss Cycling lanciert wurde.

Auch die Schweizer Teams wussten zu überzeugen: Sowohl die Frauen als auch die Männer verbesserten in der Qualifikation zur Mannschaftsverfolgung den Schweizer Rekord.

Frauen in der Hauptrunde gegen Belgien, Männer gegen Briten

Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti und Annika Liehner absolvierten die 4000 m in 4:15,003 Minuten und waren knapp 2,8 Sekunden schneller als vergangenen Frühling. Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel wurden in 3:46,699 Minuten gestoppt. Das Ensemble unterbot die bisherige Bestmarke um gut 2,4 Sekunden.

In der Hauptrunde treffen die Schweizerinnen auf Belgien. Die Männer stehen in der Hauptrunde den Briten gegenüber, welche die 16 Runden zwei Zehntel schneller zurückgelegt haben.