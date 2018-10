Der Berner darf mit grosser Zuversicht in die Zukunft blicken.

Gino Mäder wird seinen Einstieg auf höchster Stufe bei der südafrikanischen World-Tour-Equipe Dimension Data geben. Der 21-Jährige aus Hasle bei Burgdorf einigte sich auf einen Kontrakt über 2 Saisons. Damit wird er Teamkollege des Waadtländers Danilo Wyss (bisher BMC).

Ein Versprechen für die Zukunft

Mäder beendete das U23-Rennen an der Strassen-WM in Innsbruck vor Wochenfrist als Vierter knapp neben dem Podest. Er gilt im Schweizer Lager als grosser Hoffnungsträger für kleine wie grössere Rundfahrten. Im August beendete er die wichtigste Nachwuchsrundfahrt, die Tour de l'Avenir, nach zwei Etappensiegen im 3. Gesamtrang.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sportmix Profivertrag für Hirschi und Medaillen bei der Schiess-WM

Sein Berner Kollege Marc Hirschi, an der EM wie an der WM Goldmedaillengewinner auf der Strasse, konnte unlängst ebenfalls einen ersten Profivertrag unterzeichnen. Der 20-Jährige wird künftig für Sunweb in die Pedale treten.