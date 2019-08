Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht war an eine wettkampfmässige Durchführung der 4. Etappe an der Polen-Rundfahrt nicht zu denken.

Die Organisatoren entschieden deshalb zusammen mit den teilnehmenden Teams, das 4. Teilstück um 40 Kilometer zu kürzen und das Rennen zu neutralisieren. Es gab keine Tageswertung.

Schweigeminute im Ziel

Im Gedenken an den Verstorbenen ging das Teilstück mit einer Schweigeminute zu Ende. Lambrechts 6 Kollegen vom Team Lotto-Soudal fuhren geschlossen an der Spitze ins Ziel. Auf dem Zielbanner standen gross Lambrechts Name und seine Startnummer 143, getaucht in die Farben der belgischen Flagge. Danach hielten das gesamte Fahrerfeld, die Teams und Zuschauer inne, um an Lambrecht zu erinnern.

Verhängnisvoller Sturz

Der 22-jährige Lambrecht war am Montag nach einem schweren Sturz auf der 3. Etappe von Chorzow nach Zabrze zunächst reanimiert worden und erlag später seinen schweren Verletzungen.

Das polnische Portal Onet berichtete, Lambrecht sei im Regen gegen eine Betonkonstruktion gefahren. Details zu Unfall und Todesursache machten zunächst weder die Veranstalter noch sein Team.

