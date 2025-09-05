An der Mountainbike-WM im Wallis ist auch Namibia am Start – unter anderem dank Vera Looser.

Früher konnte Vera Looser rein gar nichts anfangen mit Bergen. «Ich habe immer geflucht, wenn es Höhenmeter hatte in einem Rennen», sagt die 12-fache namibische Meisterin auf der Strasse.

Tempi passati. Die mehrfache Medaillengewinnerin an Afrika-Meisterschaften und Fahnenträgerin Namibias bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat die Berge inzwischen lieb gewonnen. Die gebürtige Vera Adrian ist seit 2020 mit dem ehemaligen Schweizer Mountainbiker Konny Looser verheiratet und die Alpen sind längst vertrautes Terrain für sie.

Vorfreude auf die Bergkulisse inklusive Gletscher

An der Mountainbike-WM im Wallis geht Looser am Samstag in Verbier im Marathon-Rennen an den Start. Trotz der zu erwartenden Strapazen möchte die 31-Jährige den Wettkampf in den Alpen geniessen: «Von der Kulisse her ist es sicher eines der schönsten Rennen. Bei einem Wettkampf auf einen Gletscher blicken zu können, ist schon mega speziell.»

Im Audio-Beitrag oben erfahren Sie zudem, weshalb es Looser etwas bereut, nicht schon früher auf den Mountainbike-Sport gesetzt zu haben.