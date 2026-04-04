Am Sonntag wird die 110. Flandern-Rundfahrt ausgetragen. Hier gibt es alle wichtigen Namen und Zahlen.

Legende: Kommt mit 27 Jahren zu seinem Flandern-Debüt Robin Froidevaux vom Team Tudor. Imago/Photo News

Wo und wann ist das Rennen zu sehen?

Der Startschuss zur 110. Flandern-Rundfahrt fällt am Sonntag um 10:00 Uhr in Antwerpen. Die Zielankunft nach 278 km ist ca. um 16:30 Uhr in Oudenaarde. Auf SRF zwei und in der Sport App sind Sie ab 14:00 Uhr live dabei.

Wer ist am Start?

Total sind 175 Fahrer dabei. Jede der 25 Equipen ist mit 7 Profis am Start. Sämtliche 18 Mannschaften mit World-Tour-Status nehmen teil, dazu kommen 7 Pro-Teams – darunter auch die Schweizer Tudor-Equipe.

Flandern-Rundfahrt live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen: ab 14 Uhr: Rennen der Männer

Rennen der Männer ab 16:35 Uhr: Rennen der Frauen

Wie viele Schweizer Fahrer sind dabei?

5 Schweizer sind gemeldet: Stefan Bissegger (Decathlon), Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech), Johan Jacobs (Groupama) sowie Robin Froidevaux und Fabian Lienhard (beide Tudor). Für Froidevaux ist es die Flandern-Premiere.

Wer sind die Favoriten?

Topfavorit ist freilich Tadej Pogacar. Der Slowene strebt in Flandern die Titelverteidigung und den 3. Triumph insgesamt an. Sein grösster Widersacher dürfte Mathieu van der Poel sein. Der Niederländer ist einer der Rekordsieger (3 Erfolge). Gespannt darf man auf das Flandern-Debüt von Remco Evenepoel (BEL) sein.