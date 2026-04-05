Demi Vollering gewinnt die Flandern-Rundfahrt der Frauen mit Start und Ziel in Oudenaarde vor Pauline Ferrand-Prévot und Puck Pieterse.

Marlen Reusser wird bei einem Sturz knapp 45 Kilometer vor dem Ziel um ihre Siegambitionen gebracht und muss aufgeben.

Mit Noemi Rüegg und Elise Chabbey fahren zwei Schweizerinnen in die Top 15.

Das Pech klebt Marlen Reusser weiterhin an den Reifen. Erst am Mittwoch war die Bernerin bei «Quer durch Flandern» nach einer zweimonatigen Zwangspause in den Rennzirkus zurückgekehrt – und hatte sich mit dem Sieg in den Kreis der Favoritinnen an der Flandern-Rundfahrt katapultiert.

Doch aus dem ersten Sieg an einem Monument wurde nichts. 47 Kilometer vor dem Ziel in Oudenaarde passierte es: Mehrere Fahrerinnen kamen im hinteren Teil des Feldes zu Fall. Darunter Reusser, die auf ihre rechte Seite stürzte. Sie blieb einige Momente auf der Strasse sitzen und hielt sich die Hüfte.

Die 34-jährige Bernerin, die noch mit wenigen Nachwehen ihres Sturzes vor zwei Monaten an der UAE Tour ins Rennen gegangen war, musste aufgeben. Im Spital wurden zunächst Prellungen im Lenden- und Kreuzbeinbereich sowie am Ischiasnerv festgestellt, wie es von Seiten von Reussers Team Movistar hiess.

Später informierte Reussers Managerin, dass die Schweizerin einen lumbalen Wirbelbruch erlitt und dieser konservativ behandelt werde. Die Nacht verbringe Reusser zur Beobachtung im Krankenhaus.

Vollering macht's wie Pogacar

Vorne bildete sich nach dem Malheur eine knapp 20-köpfige Favoritinnengruppe, in der mit Noemi Rüegg und Elise Chabbey auch die weiteren Schweizerinnen vertreten waren. Als stärkste Fahrerin entpuppte sich Demi Vollering. 18 Kilometer vor dem Zielstrich lancierte die Niederländerin wie Tadej Pogacar bei den Männern am Fuss des Oude Kwaremont die entscheidende Attacke. Die Französin Pauline Ferrand-Prévot war dem kraftvollen Antritt nicht gewachsen. Die Tour-de-France-Siegerin spannte bei der Verfolgung mit Puck Pieterse (NED) zusammen.

Einzuholen war Vollering freilich nicht mehr. Die 29-Jährige meisterte auch den Paterberg und fuhr solo zu ihrem allerersten Sieg in Flandern. Nach Omloop Het Nieuwsblad ist es ihr zweiter Triumph bei einem Eintagesrennen in diesem Jahr. 2021 und 2023 hatte die Rundfahrten-Spezialistin jeweils beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich bedeutende Erfolge eingefahren.

46 Sekunden hinter der in der Schweiz wohnhaften Vollering schnappte sich Ferrand-Prévot Platz 2 vor Pieterse. Rüegg verpasste die Top 10 als 12. knapp. Chabbey wurde 15.

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