Legende: Hier wird kein Staub aufgewirbelt Der weisse Kiesschotter in der Toskana bleibt heuer unberührt. imago images

Der Veranstalter RCS Sport teilte die Absage des Eintagesrennen Strade Bianche am Donnerstag mit. Die Absage ist Folge des Dekrets der italienischen Regierung, grosse Sportveranstaltungen bis am 3. April nur ohne Zuschauer zu erlauben.

RCS Sport hofft, das Rennen zu einem späteren Zeitpunkt durchführen zu können. Eine Entscheidung über eine mögliche Absage oder Verschiebung der Fernfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo (21. März) wurde noch nicht getroffen. Paris-Nizza in Frankreich (8. bis 15. März) soll hingegen wie geplant stattfinden.

Teams verzichten auf Rennen in Italien

Mehrere Rennställe haben bereits angekündigt, auf die Rennen in Italien zu verzichten. So wird die französische Equipe AG2R mit den beiden Schweizern Silvan Dillier und Mathias Frank nicht am Tirreno-Adriatico und Mailand-Sanremo teilnehmen, sollten diese Events stattfinden.

In einem offenen Brief hatten die Teams die UCI am Mittwoch wegen des Coronavirus um die Absage der Rennen in Italien gebeten.