Nach dem Verzicht auf die Olympischen Spiele kann Marlen Reusser auch nicht an der Heim-WM in Zürich antreten.

Der Bernerin machen noch immer gesundheitliche Probleme zu schaffen.

Reusser leidet an einem Post-Covid-Syndrom.

Weiterer harter Schlag für Marlen Reusser: Die Olympia-Zweite im Zeitfahren von Tokio 2021 muss nach dem Verzicht auf die Olympischen Spiele in Paris auch für die WM in einem Monat in Zürich Forfait geben. Der Gesundheitszustand der Bernerin lässt keinen Start zu.

Nach verschiedenen Infekten der oberen Atemwege im Februar und Mai 2024, sowie einem schweren Sturz an der Flandern-Rundfahrt, bei dem sich Reusser Frakturen an Kiefer, Gehörgang und Zähnen zuzog, leidet die Bernerin nach wie vor an einem Post-Covid-Syndrom. Sie ermüdet schon bei wenig Anstrengung extrem schnell, womit an Leistungssport aktuell nicht zu denken ist.

«Es tut mir im Herzen weh, dass ich auch die Weltmeisterschaften absagen muss. Ich hätte diesen Anlass so gerne im eigenen Land erlebt», liess sich die dreifache Zeitfahr-Europameisterin in einer Medienmitteilung zitieren. Eine Titelverteidigung bei den Europameisterschaften ist ebenfalls ausgeschlossen.