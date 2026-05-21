Alec Segaert gewinnt die 12. Etappe des Giro d'Italia von Imperia nach Novi Ligure.

Der Belgier setzt sich wenige Kilometer vor dem Ziel ab und fährt wenige Meter vor den Sprintern über die Ziellinie.

Johan Jacobs ist Teil der Fluchtgruppe des Tages, die aber früh gestellt wird.

175 Kilometer mit lediglich 2 Anstiegen der 3. Kategorie galt es am Donnerstag am Giro d'Italia zu absolvieren. Vieles deutete auf einen Massensprint im Zielort Novi Ligure hin. Diesen gab es auch – allerdings nicht um den Etappensieg, sondern um Platz 2. Denn Alec Segaert, Belgier in Diensten des Teams Bahrain Victorious, setzte sich rund 3 Kilometer vor dem Ziel ab und wurde nicht mehr eingeholt.

So konnte er wenige Meter vor den favorisierten Sprintern über die Ziellinie rollen und seinen ersten Etappensieg an einer Grand Tour zelebrieren. Es ist sein bedeutendster Erfolg als Profi. Landsmann Toon Aerts vom Team Lotto Intermarché gewann den Sprint um Rang 2, wird sich aber ob der erfolgreichen Flucht Segaerts grämen.

Jacobs im Rampenlicht

Zunächst war die Etappe noch so wie erwartet verlaufen: Gleich nach dem Beginn hatte sich eine Fluchtgruppe gebildet, der auch der Schweizer Johan Jacobs angehörte. Der Fahrer vom Team Groupama FDJ fuhr mit seinen Ausreisserkollegen aber nur maximal 2 Minuten vor dem Feld. Schon am ersten Anstieg des Tages, 68 Kilometer vor dem Ziel, wurde die Fluchtgruppe gestellt.

Unmittelbar nach dem Zusammenschluss wurden die ersten Sprinter stehen gelassen: Paul Magnier (FRA/Soudal Quick-Step), der die erste Etappe des diesjährigen Giros gewonnen hatte, musste ebenso wie Jonathan Milan (ITA/Lidl - Trek) abreissen lassen. Alle rechneten auch in ihrer Abwesenheit mit einem Massensprint um den Tagessieg, bis zu Segaerts Überraschungsangriff.

Eulalio weiterhin Gesamtführender

Die Maglia Rosa bleibt im Besitz des Portugiesen Afonso Eulalio. Der Fahrer von Bahrain - Victorious baute den Vorsprung auf Topfavorit Jonas Vingegaard (DEN/Visma - Lease a bike) dank 6 gewonnener Bonussekunden bei einem der beiden Zwischensprints auf 33 Sekunden aus.

So geht es weiter

Am Freitag geht es von Alessandria auf 189 mehrheitlich flachen Kilometern in Richtung Norden an den Lago Maggiore. Kurz vor dem Zielort Verbania stehen noch zwei klassifizierte Hügel auf dem Programm.

Giro d'Italia