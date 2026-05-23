Jonas Vingegaard gewinnt die erste Alpenetappe am Giro d'Italia und übernimmt nach dem 14. Teilstück die Maglia Rosa.

Der bisherige Träger des rosafarbenen Trikots, Afonso Eulalio, muss im Schlussanstieg der sehr intensiven Etappe (4209 Höhenmeter) abreissen lassen.

Vingegaards entscheidender Angriff erfolgt wenige Kilometer vor dem Ziel.

Die erste Alpenetappe am diesjährigen Giro hatte es in sich: Rund um Aosta galt es für die Fahrer auf 133 Kilometern 5 kategorisierte Anstiege mit total 4209 Höhenmetern zu bewältigen. Eine mehr als zehnköpfige Fluchtgruppe, die sich am 1. Anstieg schon gebildet hatte, ging mit über 2 Minuten Vorsprung aufs Feld in den Schlussanstieg hoch nach Pila.

Hinten im Feld übernahm das Team Visma - Lease a bike von Giro-Favorit Jonas Vingegaard (DEN) die Nachführarbeit und drückte aufs Tempo. Der Vorsprung der Spitzengruppe schmolz im Aufstieg kontinuierlich dahin, nach und nach mussten Fahrer abreissen lassen.

Vingegaard geht alleine

Etwas vor der Hälfte des Anstiegs, 9 Kilometer vor dem Ziel, fiel auch die Maglia Rosa dem Tempo des Teams Visma zum Opfer: Afonso Eulalio (POR/Bahrain - Victorious) konnte mit dem Tempo des Feldes nicht mehr mitgehen. Weitere 4 Kilometer weiter kam es zum Zusammenschluss an der Spitze. Vingegaard nutzte die Gunst der Stunde und fuhr davon – auf den Angriff des Dänen konnte keiner reagieren.

Vingegaard pedalte unaufhaltsam dem Tagessieg entgegen und überquerte die Ziellinie in Pila 49 Sekunden vor Felix Gall, dem Österreicher vom Team Decathlon. Eulalio kam 2:50 Minuten nach Vingegaard ins Ziel und verlor die Maglia Rosa an den Dänen. Dieser hat beste Chancen, nach der Tour de France 2022 und 2023 und der Vuelta a Espana 2025 heuer die Lücke in seinem bereits üppigen Palmarès zu schliessen und die dritte Grand Tour zu gewinnen.

Christen in der Fluchtgruppe

In der Fluchtgruppe, die vom ersten Anstieg bis zum Schlussanstieg bestanden hatte, war am Anfang auch Jan Christen vertreten. Der Schweizer vom Team UAE fuhr als 2. über den Saint-Barthélémy, konnte seinen Fluchtkollegen aber nur bis in den 2. Anstieg folgen. Hoch zum Lin Noir fiel er 53 Kilometer vor dem Ziel zurück.

So geht es weiter

Nach dieser knackigen Etappe ist für die Fahrer am Sonntag aktive Erholung angesagt: Das 15. Teilstück führt über 157 Kilometer von Voghera nach Mailand. Lediglich 200 Höhenmeter gilt es dabei zu absolvieren.

Giro d'Italia