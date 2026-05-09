Guillermo Silva gewinnt die 2. Etappe des Giro d'Italia und übernimmt die Maglia Rosa.

Der Uruguayer setzt sich nach 221 km im bulgarischen Veliko Tarnovo im Sprint durch.

Das Spitzentrio um Favorit Jonas Vingegaard wird kurz vor dem Ziel eingeholt.

Als Jonas Vingegaard im vorletzten Anstieg des Tages 11,5 km vor dem Ziel das Tempo verschärfte und sich zusammen mit Giulio Pellizzari und Lennert van Eetvelt absetzen konnte, schien eine Vorentscheidung im Kampf um den Tagessieg gefallen zu sein. Das Trio hatte auf den letzten Kilometern konstant rund 20 Sekunden Vorsprung.

Im Finale begannen Vingegaard und Co. aber plötzlich zu taktieren. Das Tempo an der Spitze fiel zusammen. Zunächst schloss mit dem Schweizer Jan Christen ein vierter Fahrer zum Trio auf, wenig später kam es zum Zusammenschluss mit dem Feld. Die 2. Etappe wurde schliesslich im Schlusssprint entschieden, wo sich überraschend der Uruguayer Guillermo Silva vom Team Astana durchsetzte.

Legende: So knapp verpasst Tudor den ersten Grand-Tour-Etappensieg Guillermo Silva (vorne) schlägt Florian Stork (im schwarzen Trikot) im Schlussprint um eine halbe Radlänge. SRF

Silva ist der erste Fahrer seines Landes, der eine Etappe an einer der drei grossen Rundfahrten gewinnt. Der 24-Jährige übernahm durch seinen Sieg auch die Gesamtführung. Um ein Haar hätte das Schweizer Tudor-Team über den ersten Grand-Tour-Etappensieg jubeln können. Florian Stork (GER) musste sich Silva jedoch um eine halbe Radlänge geschlagen geben.

Erneut ein Massensturz

Wie schon beim Auftakt kam es auf den rutschigen Strassen Bulgariens auch am Samstag zu einem Massensturz, in den rund 30 Fahrer involviert waren. Viele Athleten mussten sich am Streckenrand behandeln lassen, einige mussten die Rundfahrt gar aufgeben. Die Rennleitung sah sich daher gezwungen, die Etappe für einige Kilometer zu neutralisieren.

So geht es weiter

Am Sonntag steht mit der 3. Etappe das letzte Teilstück der «Grande Partenza» in Bulgarien auf dem Programm. Von Plovdiv geht es über 175 km nach Sofia. Auf dem Weg in die Hauptstadt müssen die Fahrer mit dem Borovets-Pass ein Hindernis der 2. Kategorie überwinden. Tags darauf verschiebt der Tross nach Italien.

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