Die erste Grand Tour des Jahres nahm den erwarteten Ausgang. SRF-Radsport-Experte David Loosli blickt auf den Giro zurück.

Der Topfavorit des diesjährigen Giro d'Italia hat eindrücklich geliefert. In Abwesenheit von Dauerrivale Tadej Pogacar gewann Jonas Vingegaard fünf Etappen und entschied die Italien-Rundfahrt in überlegener Manier für sich. «Sein Meisterwerk war die Konstanz. Er ist als absoluter Favorit angetreten und hat das umgesetzt, was er musste. Er hat keine Schwäche gezeigt und ist diese drei Wochen souverän durchgefahren», so das Fazit von SRF-Experte David Loosli.

Die Überraschungen seien heuer ausgeblieben. Mit Vingegaard hat der grosse Favorit gewonnen und auch bei den Sprintetappen mischten die erwarteten Namen mit. Positiv in Erinnerung bleibt Loosli das Gastspiel im Tessin: «Es war eine sehr spannende und schwere Etappe. Ich finde es immer schön, wenn es einen Abstecher in die Schweiz gibt.»

Im obigen Video nimmt Loosli zudem zu folgenden Themen Stellung: