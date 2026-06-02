Marlen Reusser zeigt sich rund 2 Monate nach ihrem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt weiter in Topform.

Marlen Reusser hat beim Einzelzeitfahren des Giro d'Italia den 2. Platz belegt. Die 34-jährige Bernerin musste sich im norditalienischen Belluno nur der an diesem Tag unantastbaren Niederländerin Anna van der Breggen geschlagen geben.

Auf den 12,7 Kilometern und 700 zu überwindenden Höhenmetern verlor Reusser auf die Olympiasiegerin und frühere Weltmeisterin van der Breggen 1:04 Minuten. Dritte der 4. Etappe wurde mit Demi Vollering eine weitere Niederländerin.

Gesamtzweite nach 4 von 9 Etappen

Im Gesamtklassement liegt Reusser, die in diesen Tagen ihre ersten Renneinsätze seit ihrem schweren Sturz Anfang April bei der Flandern-Rundfahrt bestreitet, mit dem am Dienstag eingehandelten Rückstand hinter van der Breggen auf dem 2. Platz. Vor einem Jahr beendete Reusser den Giro hinter Elisa Longo Borghini (ITA) auf dem 2. Schlussrang.

Die Rundfahrt führt in den nächsten Tagen in Norditalien von Osten nach Westen bis nach Saluzzo im Piemont, wo am Sonntag die neunte und letzte Etappe stattfindet.

Giro d'Italia