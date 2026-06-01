Die Italienerin Elisa Balsamo gewinnt auch die 3. Etappe beim Giro d’Italia und festigt ihre Führung in der Gesamtwertung.

Legende: Elisa Balsamo feiert den 3. Etappensieg an diesem Giro und den 5. Erfolg an der Italien-Rundfahrt insgesamt. Keystone/Davide Spada

Am Ende des 156 km langen Teilstücks von Bibione nach Buja hatte erneut Elisa Balsamo die stärksten Beine. Die 28-jährige Italienerin aus dem Lidl-Trek-Team setzte sich im Sprint gegen die US-Amerikanerin Lily Williams und die Niederländerin Femke Gerritse durch. Marlen Reusser kam zeitgleich als Achte ins Ziel.

Nach den ersten drei Etappen, die den Sprinterinnen und eben Dominatorin Balsamo zugute kamen, messen die Anwärterinnen auf das Podium am Dienstag ihre Kräfte. In Nevegal steht ein 12,7 km langes Bergzeitfahren auf dem Programm.

«Für mich wird das Ziel sein, das rosa Trikot zu geniessen. Ich werde mein Bestes geben, aber rechnet nicht mit mir», sagte Balsamo, die Weltmeisterin aus dem Jahr 2021, lachend.

Die Favoritinnen auf den Giro-Sieg liegen allesamt 30 Sekunden hinter Balsamo zurück. Am Montag zeigte sich beispielsweise Demi Vollering (NED) angriffslustig. Die Niederländerin griff 21 km vor dem Ziel an, konnte ihre drei ärgsten Konkurrentinnen (Anna van der Breggen, Elisa Longo Borghini und Reusser) jedoch nicht abschütteln.