Legende: 3 Etappen weniger als üblich Die Tour de Suisse der Männer umfasst 2026 nur noch 5 Teilstücke. Keystone/Gian Ehrenzeller

Eine Landesrundfahrt à 5 Etappen: So schaut die Tour de Suisse 2026 vom 17. bis 21. Juni aus – und zwar für Männer und Frauen.

Die Frauen absolvieren dabei das identische Pensum wie die Männer.

Diese einschneidenden Veränderungen wurden an der Rad-WM in Ruanda kommuniziert.

Die Tour de Suisse geht 2026 neue Wege. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird die Männer-Rundfahrt verkürzt und die Frauen-Tour verlängert. Die beiden Mehretappen-Rennen finden neu parallel auf identischem Parcours statt. Die Frauen gehen gleichentags vor den Männern auf die Strecke.

Aus 8 respektive 4 mach 5

Die Tour de Suisse von Sonntag bis Sonntag in 8 Etappen: Was bei den Männern seit Jahren in Stein gemeisselt war, wird nun modifiziert. 2026 umfasst die Landesrundfahrt noch 5 Etappen. Dafür fungieren die Frauen sozusagen als «Vorfahrerinnen». Denn die Tour de Suisse Women finden an den gleichen 5 Tagen auf identischer Strecke statt. Zuletzt hatten die Frauen ihre Rundfahrt in den Tagen vor dem Start zur Männer-Tour absolviert.

Während die Männer 2026 ein kürzeres Pensum zu bestreiten haben, wird jenes der Frauen aufgestockt. In den letzten 4 Jahren bestand die Tour für sie «nur» aus 4 Etappen.