Julian Alaphilippe fährt im Grand Prix de Québec, einem Rennen auf Stufe World Tour, seinen ersten Sieg für das Schweizer Team Tudor ein.

Legende: Siegt erstmals im Tudor-Trikot Julian Alaphilippe. Szymon Gruchalski / Getty Images

Der zweifache Weltmeister triumphierte auf einem zwölf Kilometer langen Rundkurs, der 18 Mal absolviert werden musste, aus einer sechsköpfigen Ausreissergruppe heraus. Julian Alaphilippe setzte sich beim Anstieg rund anderthalb Kilometer vor dem Ziel entscheidend ab und feierte seinen 45. Profisieg. Seinen letzten Erfolg auf Stufe World Tour erzielte der 33-jährige Franzose beim Giro 2024 und sein letzter Triumph bei einem Eintagesrennen liegt sogar zweieinhalb Jahre zurück.

Zu den Geschlagenen gehörte nebst Vorjahres- und Rekordsieger Michael Matthews (9.) auch Weltmeister Tadej Pogacar. Der Slowene klassierte sich im ersten Rennen seit seinem vierten Tour-de-France-Triumph mit 26 Sekunden Rückstand auf dem 29. Rang. Zeitgleich mit Pogacar überquerte als 32. und bester Schweizer Mauro Schmid die Ziellinie.

Am Sonntag findet in Montreal als Hauptprobe für die WM in Ruanda das zweite World-Tour-Rennen von Kanada statt.