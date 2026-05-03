Noemi Rüegg verzeichnet an der Vuelta España Femenina einen Einstand nach Mass.

Die 25-jährige Noemi Rüegg gewann am Sonntag die erste Vuelta-Etappe und feierte ihren bislang grössten Karriereerfolg.

Die Zürcherin, im Januar Gesamtsiegerin der Tour Down Under, setzte sich nach coupierten 114 km von Marin nach Salvaterra de Miño im Nordwesten des Landes im Sprint vor der zweifachen belgischen Strassen-Weltmeisterin Lotte Kopecky und der Deutschen Franziska Koch durch.

Legende: Setzte sich im Massensprint durch Noemi Rüegg. Getty/Szymon Gruchalski

Sie geht damit am Montag im Trikot der Gesamtführenden in die zweite von insgesamt sieben Etappen.

Stiasny zurückgebunden

Petra Stiasny, die zweite Schweizerin im 108-köpfigen Teilnehmerfeld, erreichte das Ziel mit mehr als zwei Minuten Rückstand auf dem 89. Rang.

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