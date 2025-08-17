Elise Chabbey gewinnt die Tour de Romandie Féminin und damit ihre erste World-Tour-Rundfahrt.

Die Genferin greift in der Schlussetappe am letzten Anstieg an und fängt Leaderin Urska Zigart noch ab.

Die Slowenin bekundet mit einem Fehler in der entscheidenden Phase Pech.

Elise Chabbey lancierte den letztlich entscheidenden Angriff in der 3. und letzten Etappe der Tour de Romandie Féminin am Anstieg nach Antagnes oberhalb von Monthey VS. Die 32-Jährige aus der FDJ-Suez-Equipe holte 10 km vor dem Ziel in Aigle zusammen mit Paula Blasi einen leichten Vorsprung auf die slowenische Leaderin Urska Zigart heraus.

In der Abfahrt schloss die Ungarin Blanka Vas zum Duo auf. Auf diesem Abschnitt beging Zigart dann einen folgenreichen Fehler: Sie verpasste eine Kurve und musste auf ein Schottergelände ausweichen. Plötzlich betrug Chabbeys Vorsprung über 20 Sekunden, sie war virtuelle Leaderin.

Auf dem Flachstück Richtung Ziel in Aigle powerte Zigart an der Spitze der Verfolgerinnen – doch die Fahrerin aus dem Team AG Insurance-Soudal konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen. Chabbey gewann die Rundfahrt 7 Sekunden vor der Slowenin. Gesamtdritte wurde Yara Kastelijn (NED/Fenix-Deceuninck).

Vas siegt im Dreiersprint

Den Tagessieg nach 122 km sicherte sich SD-Worx-Fahrerin Vas im Dreiersprint, Chabbey belegte Rang 3. Vas' Schweizer Teamkollegin Steffi Häberlin gewann den Sprint der 2. Gruppe und verteidigte ihren starken 5. Gesamtrang. Ginia Caluori aus dem Schweizer Nachwuchsteam Nexetis belegte den 9. Schlussrang.

Licht und Schatten

Chabbey hatte am Samstag in La Tzoumaz bereits ihren ersten Etappensieg auf World-Tour-Stufe gefeiert und sich so ihre Chance in der Gesamtwertung eröffnet. Der Tour-Sieg ist nun sogar noch etwas wertvoller.

Neben den Freudenfeiern der Genferin wird die TdRF-Ausgabe 2025 allerdings auch als ein Rennen in Erinnerung bleiben, das mit einem Knall begann: Vor der Startetappe am Freitag hatten sich 5 Teams geweigert, an einem Test mit einem Tracker teilzunehmen, und waren vom Weltverband UCI ausgeschlossen worden. Betroffen waren auch die Teams von Tour-Favoritin Katarzyna Niewiadoma und Noemi Rüegg.

Resultate