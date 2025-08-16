Elise Chabbey gewinnt die 2. Etappe der Tour de Romandie Féminin.

Die Genferin setzt sich nach einem happigen Schlussanstieg nach La Tzoumaz VS vor Urska Zigart durch.

Die Slowenin übernimmt dafür das gelbe Leadertrikot.

Es war ein klassisches Ausscheidungsrennen in der 2. Etappe der Tour de Romandie der Frauen: Nach einer weitgehend flachen Anfahrt im Rhonetal waren auf den letzten 12 Kilometern von Riddes hoch nach La Tzoumaz über 1100 Höhenmeter zu bewältigen.

Fahrerin um Fahrerin verlor den Anschluss. Aber zwei Schweizerinnen hielten mit: Elise Chabbey (FDJ Suez) und Steffi Häberlin (SD Worx Protime). Plötzlich waren sie nur noch zu fünft. Während das Tempo für die Thurgauerin dann doch zu hoch wurde, zogen Chabbey sowie Urska Zigart (AG Insurance-Soudal) und Yara Kastelijn (NED/Fenix-Deceuninck) davon.

Zuletzt kam auch Kastelijn nicht mehr heran. Den Schlusssprint lancierte Chabbey aus der günstigen 2. Position, Zigart war chancenlos.

Häberlin 5. trotz «Helfer-Schikane»

Für die Genferin war es der 1. Etappensieg auf höchster Stufe. Auf der zweitklassigen Volta a Catalunya hatte sie im Juni ein Teilstück gewonnen. Zudem holte sie sich an der Tour de France das Bergpreistrikot. Häberlin beendete die Etappe als starke 5.

Im Gesamtklassement führt vor der Schlussetappe am Sonntag Zigart 8 Sekunden vor Chabbey und 13 vor Kastelijn. Die bisherige Leaderin Paula Blasi fiel auf Rang 4 zurück, direkt vor Häberlin.

So geht es weiter

Das 122 km lange Teilstück vom Sonntag führt durch das untere Rhonetal. Der Rundkurs mit Start und Ziel in Aigle VD beinhaltet 5 klassifizierte Anstiege (je zweimal nach Le Châtel und La Rasse sowie 10 km vor dem Ziel nach Antagnes). Die Entscheidung ist ab 12:00 Uhr live auf SRF zwei zu sehen.

Resultate