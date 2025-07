Marlen Reusser hat am 2. Tag des Giro d'Italia Women das rosa Leadertrikot verloren. Sie ist neu Gesamtzweite hinter der erfolgreichen Ausreisserin Anna Henderson.

Legende: Ein (vorerst) letztes Winken in Rosa Marlen Reusser. Imago/Teamsprint-Media

Die Britin Anna Henderson aus der Lidl-Trek-Equipe griff zusammen mit Dilyxine Miermont (FRA/Ceratizit) nach gut der Hälfte der 92 km langen Etappe an. Das Duo hielt das Feld auch auf dem zwar mässig schwierigen, aber 13 km langen Schlussanstieg nach Aprica nahe der Schweizer Grenze in Schach.

Im Zweiersprint setzte sich Henderson durch. Die ersten Verfolgerinnen mit Leaderin Marlen Reusser (Movistar/5. Tagesrang) kamen 26 Sekunden nach den Ausreisserinnen ins Ziel.

Henderson ist damit neue Leaderin. Die 26-Jährige liegt 15 Sekunden vor der nun zweitklassierten Reusser, die am Sonntag das Zeitfahren gewonnen hatte. Altmeisterin Elisa Longo Borghini (ITA/UAE Team ADQ) liegt 31 Sekunden zurück auf Rang 3.

So geht es weiter

Die 3. Etappe der achttägigen Rundfahrt am Dienstag fängt mit dem Passo del Tonale auf 1879 m Höhe zwar happig an. Danach geht es aber fast nur noch bergab bis zum Ziel in Trient.

