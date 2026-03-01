Pech für Stefan Küng: Der Schweizer vom Team Tudor stürzt bei Omloop Het Nieuwsblad und muss bald operiert werden.

Legende: Muss pausieren Stefan Küng. (Archiv) Keystone/Michael Buholzer

Die Radsaison hat für Stefan Küng schlecht und schmerzhaft begonnen. Der Ostschweizer, der seit dieser Saison für das Schweizer Team Tudor fährt, stürzte am Samstag beim World-Tour-Rennen Omloop Het Nieuwsblad in Belgien auf die Kopfsteinpflaster und zog sich dabei einen Bruch des linken Oberschenkels zu.

Küng wird in der Schweiz operiert

Aufgrund der Schwere der Verletzung sei eine Operation unumgänglich, teilte Küngs Team mit. Der 32-Jährige werde sobald wie möglich in die Schweiz zurückgebracht und dort operiert, heisst es.

Wann der zweifache Zeitfahr-Europameister wieder einsatzfähig ist, ist nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Frühjahrsklassiker im März und April ohne Küng über die Bühne gehen werden.

Niederländische Siege in Belgien

Den Sieg beim Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad holte sich der Niederländer Mathieu van der Poel, der solo gewann. Die Gewinnerin bei den Frauen kommt ebenfalls aus den Niederlanden: Demi Vollering setzte sicht im Zweiersprint gegen die Polin Katarzyna Niewiadoma durch.

Omloop Het Nieuwsblad