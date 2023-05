Wie zu erwarten fährt Primoz Roglic zum Gesamtsieg beim Giro d'Italia. Der Slowene gibt sich gegen Geraint Thomas keine Blösse.

Mark Cavendish sichert sich in der letzten Etappe im Massensprint den Tagessieg vor Alex Kirsch und Filippo Fiorelli.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) krönte seine konstante Leistung beim Giro d'Italia mit dem Gesamtsieg. Auf der letzten Etappe, die in Rom startete und auch dort endete, hielt er seinen Verfolger Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in Schach und verlor keine Zeit.

Bis zur 20. Etappe schien es unwahrscheinlich, dass der Slowene den Gesamtsieg einfahren könnte. Doch dank einer beeindruckenden Leistung im Zeitfahren sicherte sich Roglic als erster Slowene letztendlich seinen ersten Triumph der prestigeträchtigen Rundfahrt.

Cavendish mit dem Tagessieg – heftiger Sturz im Sprint

Die Entscheidung um den Sieg in der Schlussetappe wurde im Massensprint gefällt. Der Brite Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) behielt das bessere Ende für sich und gewann vor dem Luxemburger Alex Kirsch (Trek-Segafredo) und dem Lokalmatadoren Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizane). Cavendish ist mit seinen 38 Jahren der älteste Sieger einer Etappe am Giro überhaupt.

Unschöne Szenen gab es weiter hinten im Feld. Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) stürzte im Schlusssprint heftig. Dem Deutschen hob es auf dem rutschigen Kopfsteinpflaster das Rad an, weswegen er das Gleichgewicht verlor und gleich mehrere Fahrer zu Fall brachte. Glücklicherweise konnten alle Gestürzten von alleine ins Ziel fahren.

Thomas half Team übergreifend

Damit Cavendish in der Schlussetappe erfolgreich war, beanspruchte er nicht nur die Hilfe seines Teams: Der Waliser Thomas vom Team Ineos Grenadiers half seinem britischen Kollegen kurz vor dem Ziel, in dem er sich an die Spitze setzte und somit den Schlusssprint lancierte.

Cavendish hatte am Rande der Rundfahrt angekündigt, sein Rennrad nach vier Weltmeistertiteln und 17 Profijahren zum Ende dieser Saison in die Ecke zu stellen.