Am Samstag finden die Schweizer Strassen-Meisterschaften in Märwil/TG statt. Stefan Küng ist bei seinem Heimspiel der Topfavorit auf den Titel.

Marc Hirschi nicht am Start

Dass die Schweizer Strassen-Meisterschaften so spät im Jahr ausgetragen werden, ist unüblich. Ursprünglich hätten die Titelkämpfe am 22. August im Wallis als Testlauf für die Heim-WM in Aigle/Martigny durchgeführt werden sollen. Beide Anlässe wurden jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Märwil legte sich für die Austragung ins Zeug

Nun finden die Titelkämpfe am Samstag in Märwil im Kanton Thurgau statt. Normalerweise dauert die Vorbereitung auf diesen Event über ein Jahr – der VC Bürglen-Märwil hat es in 7 Wochen geschafft.

Topfavorit auf dem 175,1 km langen Rundkurs (17 Runden werden gefahren) ist Stefan Küng, der WM-Dritte von 2019 in Yorkshire. Für den Thurgauer ist es ein Heimspiel, die SM findet quasi auf seiner Trainingsstrecke statt.

Der Sieg ist definitiv mein Ziel. Ich weiss, wie man auf dieser Strecke gewinnt.

Für den 26-Jährigen gibt es denn auch nur ein Ziel: der Titel. Nachdem er im Juli zum 4. Mal im Zeitfahren triumphiert hatte, soll es nun auch im Strassenrennen klappen. Zumal mit Marc Hirschi, der bereits in der Winterpause weilt, sein grösster Konkurrent nicht am Start ist. Küng zeigte sich vor dem Rennen entsprechend optimistisch: «Der Sieg ist definitiv mein Ziel. Und ich weiss eigentlich, wie man auf dieser Strecke gewinnt.»

Breite Unterstützung

Der Thurgauer kann zudem auf die Unterstützung seiner Teamkollegen Fabian Lienhard, Kilian Frankiny und Sébastien Reichenbach zählen. Letzterer tritt als Titelverteidiger an. Zu den grössten Herausforderern Küngs zählen Simon Pellaud und Neo-Profi Stefan Bissegger, der an der Strecke aufgewachsen ist.