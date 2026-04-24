Der kolumbianische Radprofi Cristian Muñoz ist nach einem Rennunfall in Frankreich im Alter von 30 Jahren gestorben.

Legende: Verstirbt infolge medizinischer Komplikationen nach dem Sturz Der kolumbianische Radprofi Cristian Muñoz. Imago/Panoramic by PsNewz

Der kolumbianische Radprofi Cristian Muñoz ist tot. Das teilte der kolumbianische Verband am Freitag mit. Der einstige Mannschaftskollege von Topstar Tadej Pogacar beim Team UAE Emirates-XRG verstarb im Alter von 30 Jahren infolge medizinischer Komplikationen nach einem Sturz. Dieser hatte sich bei der Tour du Jura am vergangenen Samstag ereignet.

Muñoz, der zuletzt für das Team Nu Colombia aus seiner Heimat fuhr, hatte sich dabei eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen. Anschliessend verschlechterte sich sein Zustand dramatisch – Medienberichten zufolge aufgrund einer Sepsis. Auch eine Operation brachte keine entscheidende Verbesserung der Situation.

Nachwuchs-Etappensieger bei Giro D'Italia

Muñoz' Nu Colombia-Team zog sich aufgrund der Schock-Nachrichten von der Asturien-Rundfahrt zurück, die am Donnerstag gestartet war. Munoz, der bei der Nachwuchs-Ausgabe des Giro d'Italia 2018 eine Etappe gewonnen hatte, war wie Pogacar 2019 zum UAE-Team gestossen. Nach drei Jahren verliess er die Mannschaft.