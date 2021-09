Die Schweizer Mixed-Staffel verpasst bei der Rad-WM in Flandern die Bronzemedaille um 5 Hundertstelsekunden.

Mixed-Zeitfahren an der Rad-WM

Es hatte lange sehr gut ausgesehen, für das Schweizer Team bei der Mixed-Staffel an der Rad-WM in Flandern. Als 7. von 13 Teams ins Rennen gestartet, übernahm die Equipe mit Stefan Küng, Stefan Bissegger und Mauro Schmid sowie Marlen Reusser, Elise Chabbey und Nicole Koller im Ziel die Führung – und hatte diese bis kurz vor Schluss inne.

Zweikampf Schweiz gegen Italien

Zwar zeichnete sich bereits bei den letzten Zwischenzeiten ab, dass die Schweiz in den Kampf um die Goldmedaille nicht wird eingreifen können. Zu gross war der Vorsprung von Deutschland und der Niederlande. Bronze jedoch lag in Reichweite, war doch mit Italien nur noch ein weiteres Team unterwegs.

Doch in der Schlussentscheidung nach 44,5 km hatte die Schweizer Equipe das Glück nicht auf ihrer Seite. Mit einer Zeit von 51:26,84 Minuten sicherte sich Italien Bronze mit einem Vorsprung von gerade einmal 5 Hundertstelsekunden. Die Schweiz musste trotz starker Vorstellung mit dem 4. Platz vorliebnehmen.

Vor allem für Küng ist das Resultat enttäuschend. Bereits beim Olympia-Zeitfahren in diesem Sommer verpasste er eine Medaille hauchdünn. Dementsprechend konsterniert zeigte er sich beim Interview nach dem Rennen. «Ein so kleiner Rückstand auf diese Distanz ist enorm bitter», so der 27-Jährige.

Gold für Deutschland

Weltmeister wurde das von Tony Martin angeführte deutsche Team, das Titelverteidiger Niederlande um 13 Sekunden auf Platz 2 verwies. Für den 36-jährigen Martin war es ein Traumabschied. Der vierfache Weltmeister im Einzelzeitfahren bestritt am Mittwoch seinen letzten Wettkampf der Karriere.