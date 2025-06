Saisonpremiere: Forchini als 3. in Leogang auf dem Podest

In Leogang (AUT) fährt Ramona Forchini beim Cross-County-Rennen der Frauen als 3. aufs Podest. Den Sieg holt sich eine dominante Puck Pieterse (NED).

Jolanda Neff erreicht das Ziel als 4., Nicole Koller (8.) gelingt der Sprung in die Top 10 ebenfalls.

Die Männer starten um 15:00 Uhr, hier geht's zum Stream.

Auf sehr tiefem Gelände im österreichischen Leogang fuhr Ramona Forchini zu Beginn als Vierte hinter der Französin Loana Lecomte her. Puck Pieterse (NED) und Gesamtweltcupleaderin Samara Maxwell (NZL) waren schon kurz nach dem Start enteilt. Forchini überholte Lecomte auf der 3. von 6 Runden und liess sich nicht mehr einholen.

Für die Toggenburgerin ist es der erste Podestplatz der Saison. Sie ist gleichzeitig auch die erste Schweizerin, die es in Leogang auf ein Cross-Country-Podest schaffte. Erste wurde Pieterse, die einen überlegenen Start-Ziel-Sieg mit 50 Sekunden Vorsprung auf Maxwell feierte. Deren 2. Platz war ebenfalls nie in Gefahr, sie erreichte das Ziel 36 Sekunden vor Forchini.

Für Forchini ist das 2. Weltcuppodest ein ganz besonderes. Noch im Februar hatte ihr das Karrierenende gedroht, weil sie plötzlich ohne Team dastand. Gut vier Monate später fuhr die 30-Jährige St. Gallerin im Weltcup aufs Podest.

Vier Schweizerinnen unter den ersten 12

Lecomte musste sich noch von einer weiteren Schweizerin, Olympiasiegerin Jolanda Neff, überholen lassen. Die Weltmeisterin von 2017 konnte Forchini aber nicht mehr gefährlich werden und beendete das Rennen auf Rang 4. Im Sprint setzte sie sich gegen die einheimische Tamara Wiedmann durch.

Am Anfang des Rennens waren mit Nicole Koller und Alessandra Keller weitere Schweizerinnen vorne mit dabei. Beide fielen aber im Laufe des Rennens zurück, Koller auf den 8., Keller auf den 12. Rang. Die äusserst rutschige Unterlage war unter anderen auch Keller zum Verhängnis geworden, die in der ersten Runde in der Abfahrt wegrutschte.

So geht es weiter

Die Cross-Country-Rennen markierten den Abschluss des Rennwochenendes in Leogang. Vom 20. bis 22. Juni steht der nächste Halt des Mountainbike-Trosses im Val di Sole im Südtirol (ITA) an.

