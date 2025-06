Püntener feiert Podest-Premiere – 5 Schweizer in den Top 10

MTB: Männer-Weltcup in Leogang

Beim Cross-Country-Rennen in Leogang (AUT) fahren mit Fabio Püntener und Mathias Flückiger zwei Schweizer unter die Top 3.

Für Püntener ist es die Premiere auf einem Weltcup-Podest. Er ist einer von 5 Schweizern unter den ersten 10.

Der Tagessieg geht an den Tschechen Ondrej Cink (CZE).

Bei den Frauen bejubelte Ramona Forchini ihren 2. Podestplatz der Karriere.

Mathias Flückiger führte das Rennen zu Beginn an, musste seinem tschechischen Widersacher, Ondrej Cink, aber in der 2. von 7 Runden die Führung überlassen. Der Tscheche enteilte Flückiger und der Konkurrenz und liess sich den ersten Weltcupsieg der Karriere nicht mehr nehmen.

Flückiger schüttelt Püntener ab

Dahinter schloss im Verlauf des Rennens Fabio Püntener zu Flückiger auf. Die beiden Schweizer fuhren bis auf die letzte Runde mit einem konstanten Rückstand von einer knappen halben Minute auf Cink gemeinsam. Doch auf der Schlussrunde stellte Flückiger sein Gespür für die Strecke in Leogang unter Beweis. Der Doppelsieger von 2021 und 2022 liess seinen jungen Landsmann im Anstieg stehen und zog davon in Richtung Platz 2.

Püntener wird auch den 3. Rang mit Kusshand nehmen. Der 25-jährige Urner, der vor der Saison noch ohne Team dagestanden war, fand beim Team Solothurn Unterschlupf und zahlte das Vertrauen bisher voll zurück. Nach einem 8. Platz in Araxa und einem Rang 5 in Nove Mesto fuhr Püntener nun im Salzburgerland erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest.

Schweizer stellen Grossteil der Top 10

Gleich 14 Schweizer waren an den Start gegangen. Inklusive Püntener und Flückiger schafften es gleich 5 von ihnen unter die ersten 10. Lars Forster (5.), Filippo Colombo (6.) und Vital Albin (9.) sorgten für einen fast perfekten Tag für Swiss Cycling. Nino Schurter verpasste die Top 10 knapp und erreichte das Ziel auf Rang 11, Dario Lillo schnupperte lange an den Top 10, beendete das Rennen aber auf dem 15. Platz.

So geht es weiter

Das Cross-Country-Rennen markierte den Abschluss des Rennwochenendes in Leogang. Vom 20. bis 22. Juni steht der nächste Halt des Mountainbike-Trosses im Val di Sole im Südtirol (ITA) an.

Mountainbike