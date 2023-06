Legende: Viel Publikum und attraktiver Sport In Lenzerheide ist Action garantiert. Keystone/Gian Ehrenzeller

Was steht auf dem Programm?

Am Wochenende werden die Augen aller Mountainbike-Fans nach Lenzerheide gerichtet sein. Ab Freitag steht in Graubünden bereits zum 7. Mal ein Weltcup auf dem Programm, erstmals kommen die Profis so früh in der Saison schon in die Schweiz. Die Cross-Country-Spezialisten haben erst ein Rennen hinter sich, für die Downhill-Fahrerinnen ist es gar der Saisonauftakt.

Das Live-Programm aus Lenzerheide Box aufklappen Box zuklappen Freitag 17:05 Uhr: Short Track Frauen, SRF info

17.50 Uhr: Short Track Männer, SRF info Samstag 12.55 Uhr: Downhill Frauen, SRF zwei

13.50 Uhr: Downhill Männer, SRF zwei Sonntag 12.50 Uhr: Cross-Country Frauen, SRF zwei

15.20 Uhr: Cross-Country Männer, SRF info Alle Rennen gibt's auch live im Stream in der SRF Sport App.

Wieso ist es die vorläufige Dernière?

Nächste Saison muss Lenzerheide ohne Mountainbike-Weltcup auskommen. Grund dafür ist, dass die MTB-WM im Jahr 2025 in Crans-Montana stattfinden wird. Die Walliser Organisatoren können ein Jahr vor dem Grossanlass deshalb eine Hauptprobe durchführen, dafür fällt aber Lenzerheide als zweites Schweizer Rennen aus dem Weltcup-Programm. Ob 2025 wieder ein Rennen in Graubünden stattfinden kann, ist noch offen.

Audio Die Lenzerheide rüstet sich für ein vorläufig letztes Hurra 02:51 min Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden.

Wie sieht die Ausgangslage aus?

Vor allem für die Schweizer Teamleader Nino Schurter und Mathias Flückiger wird die Rückkehr nach Lenzerheide speziell. Letztes Jahr erlebten die beiden im Zauberwald ein viel diskutiertes Rencontre: Schurter ging ins letzte Waldstück als Führender hinein, heraus kam er jedoch nur noch als Vierter. Was passiert war, blieb zunächst unklar, spielte sich das dramatische Manöver doch fernab der Kameras ab.

02:31 Video Archiv: Schurter bei Schweizer Drama neben dem Podest Aus Sport-Clip vom 10.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.

Ein gefrusteter Schurter lieferte anschliessend die Erklärung, wobei er an Flückiger kein gutes Haar liess: «Er wollte mich an einer Stelle überholen, an der es einfach nicht geht, und hat mich abgeschossen.» Flückiger, der letztlich vor seinem Landsmann Dritter wurde, sagte damals: «Es tut mir leid, dass das passiert ist. Aber es ist ein Rennen, Mann gegen Mann, jeder will gewinnen.» Es wird sich zeigen, was diesmal im Zauberwald passieren wird.

Wer sind die Favoritinnen und Favoriten?

Schurter, der beim Weltcup-Auftakt in Nove Mesto vor einem Monat Dritter geworden war, und Flückiger (7.) gehören auch diesmal zu den Mitfavoriten. Grösster Anwärter auf den Sieg wäre eigentlich der Brite Tom Pidcock, der in Tschechien trotz eines Sturzes gewonnen hatte, doch der Allrounder absolviert ab Sonntag die Tour de Suisse. Es wird damit im 2. Saisonrennen einen neuen Sieger geben.

Auch bei den Frauen hat die Schweiz mehrere ambitionierte Fahrerinnen am Start. Alessandra Keller, Gesamtweltcupsiegerin des letzten Jahres, möchte sich nach ihrem 5. Platz zum Auftakt steigern, auch Sina Frei und Jolanda Neff muss man auf der Rechnung haben. Es wird sich zeigen, ob die Überraschungssiegerin Puck Pieterse (NED) von Nove Mesto erneut brillieren, oder ob Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot (FRA) einen Gang hochschalten kann.