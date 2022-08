Nino Schurter ist zum 10. Mal Weltmeister im Cross Country.

An den Titelkämpfen in Les Gets (FRA) führt er 6,5 Kilometer vor dem Ziel die Vorentscheidung herbei.

Keine Chance auf den Titel hat Mitfavorit Tom Pidcock (GBR), der Vierter wird.

Auch bei den Frauen gab's eine Schweizer Medaille: Jolanda Neff gewann Silber.

2009 im australischen Canberra hatte sich Mountainbiker Nino Schurter erstmals zum Weltmeister in der Disziplin Cross Country gekürt, 13 Jahre später heimste er an den Titelkämpfen an der WM in Les Gets den 10. Titel ein – Chapeau!

Zur vorentscheidenden Aktion hatte der 36-jährige Bündner 6,5 Kilometer vor dem Ziel angesetzt: In einer Rennphase, in der das Tempo zusammengebrochen war, trat Schurter kräftig in die Pedale. Während der Olympia-Dritte David Valero Serrano (ESP) Schurter als Einziger folgen konnte, war Mitfavorit Tom Pidcock geschlagen.

In der Folge hatte der britische Allrounder mit Jahrgang 1999 weitere Zwischenfälle zu verkraften und wurde Vierter. Valero Serrano wurde Zweiter, der Italiener Luca Braidot darf sich indes über Bronze freuen.

Schliessen 01:23 Video Sturz und platter Reifen: Pidcock aus der Entscheidung raus Aus Sport-Clip vom 28.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden. 01:02 Video Schurter lässt sich nicht mehr einholen und fährt zu WM-Gold Aus Sport-Clip vom 28.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Auch Schurter kurz am Boden

Schurter liess sich auch von einem Zwischenfall in der 3. von 7 Runden nicht beirren: Bergab fahrend beging der 36-jährige Bündner einen Flüchtigkeitsfehler und stürzte; er fand aber wieder Anschluss in der Spitzengruppe.

Ebenfalls eine starke Leistung zeigte Marcel Guerrini mit Schlussrang 5. Zwischenzeitlich hatte Guerrini gar Pidcock hinter sich gelassen. Filippo Colombo (9.) rundete die starke Schweizer Teamleistung ab.