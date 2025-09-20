Legende: Zum letzten Mal in der Schweiz im Ziel Camille Balanche. SRF

Camille Balanche fährt beim Downhill-Weltcup in Lenzerheide bei ihrem letzten Rennen auf Schweizer Boden auf den enttäuschenden 8. Rang, unmittelbar hinter Landsfrau Lisa Baumann.

Den Tagessieg holt sich die Britin Tahnée Seagrave vor Nina Hoffmann (GER) und Valentina Höll (AUT).

Die Männer starten im Anschluss an die Frauen, Schweizer sind dort keine am Start.

Mit Tahnée Seagrave (GBR) stellte die vierte Fahrerin als erste Ansprüche auf den Tagessieg in Lenzerheide an. Der 30-jährigen Britin unterlief aber auf der für ihre vielen Sprünge bekannten Strecke ein Fehler, der sie Zeit kostete. Dennoch konnte lange keine Konkurrentin der Britin gefährlich werden. Mit einer Zeit von 3:11,58 Minuten übernahm sie deutlich die Führung.

Hoffmann und Höll lassen Seagrave zittern

Auch die beiden Schweizerinnen, Lisa Baumann und Camille Balanche bei ihrem letzten Start auf Schweizer Boden, schafften es nicht in die Nähe von Seagrave. Beide zeigten eine zwar mutige, aber auch fehlerhafte Fahrt. Balanche, die unmittelbar nach Baumann startete, beendete das Rennen auch unmittelbar hinter ihrer Landsfrau. Dies mit einem Rückstand von über 6 Sekunden auf die Tagessiegerin.

Erst die zweitletzte Fahrerin, Nina Hoffmann aus Deutschland, fuhr auf Augenhöhe mit Seagrave. Dank eines starken mittleren Abschnitts übernahm die Deutsche zwischenzeitlich die Führung. Am Ende leuchtete die Zeit aber rot auf – 0,06 Sekunden fehlten Hoffmann auf Seagrave. Auch Weltmeisterin Valentina Höll (AUT) lag zwischenzeitlich in Führung, verlor aber am Ende noch Zeit und beendete das Rennen als Dritte. Seagrave gewann damit zum zweiten Mal nach 2016 in Lenzerheide.

So geht es weiter

Für den Mountainbike-Tross geht es nach Übersee, in die USA nach Lake Placid. In zwei Wochen steht dort das zweitletzte Rennwochenende der Saison an.