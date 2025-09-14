Luca Schätti und Mathias Flückiger müssen sich im Cross Country an der Heim-WM in Crans-Montana mit den Plätzen 4 und 5 begnügen.

Die beiden Schweizer werden kurz vor dem Ziel von Victor Koretzky (FRA) stehengelassen.

Alan Hatherly (RSA) verteidigt seinen Titel überlegen, Zweiter wird Simone Avondetto (ITA).

Bis kurz vor Schluss hatte es so ausgesehen, als gäbe es für die Schweiz die 15. Medaille an der Mountainbike-WM im Wallis. Luca Schätti und Mathias Flückiger stritten sich gegen Ende der letzten Runde um den Bronzeplatz. Doch plötzlich mischte sich auch noch Victor Koretzky ein – und sollte den Schweizern die Medaille tatsächlich noch wegschnappen. Auf den letzten Metern zündete der französische Altmeister den Turbo, liess erst Flückiger und dann auch noch Schätti stehen.

Ganz vorne war das Rennen schon länger entschieden gewesen. Der Südafrikaner Alan Hatherly gewann mit 48 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Simone Avondetto, der sich auf der letzten Runde an Flückiger und Schätti vorbeigedrängt hatte. Für Hatherly ist es die Titelverteidigung. Der 29-Jährige holte 2024 bei der WM in Andorra bereits Gold.

«Beste 90 Minuten meines Lebens»

Während Platz 5 für den ambitionierten Flückiger eine Enttäuschung darstellt, ist der 4. Rang von Schätti eine Überraschung. «Ich bin sehr zufrieden. Dass es am Schluss so knapp war, ist natürlich ärgerlich. Das waren die besten 90 Minuten meines Lebens», sagte Schätti nach dem Rennen. Das Weltcup-Bestergebnis des 25-Jährigen war ein 7. Platz, den er in diesem Jahr in Val di Sole geholt hatte.

Für die Schweizer blieb die Freude über ein starkes Team-Ergebnis: Dank Filippo Colombo (9.) und Fabio Püntener (10.) fuhren insgesamt vier Fahrer in die Top 10.

Gross abgefeiert wurde im Zielraum wenig überraschend Nino Schurter. Für den zehnfachen Weltmeister und Olympiasieger von 2016 war es das letzte WM-Rennen in seiner langen und erfolgreichen Karriere. Der 39-Jährige überquerte unter tosendem Jubel als 42. die Ziellinie.