Legende: Jubelt über die Bronzemedaille Die Schweizer Mixed-Staffel. Imago Images/SW Pix/Ed Sykes

Die Medaille für die Schweiz in der Mixed-Staffel hing bis zum Schluss am seidenen Faden. Schlussfahrer Nino Schurter lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Kanadier Cole Punchard, welches der Schweizer letztlich mit einer Sekunde Vorsprung für sich entschied. Damit sicherte der 39-jährige Bündner der Schweiz die Bronzemedaille.

Für Schurter, der bereits sieben Mal Gold mit dem Team gewonnen hat, ist es die erste Bronzemedaille mit der Mixed-Staffel. Dem Schweizer Sextett, bestehend aus je einem Athleten und einer Athletin aus den Kategorien Elite, U23 und Junioren, gehörten ausserdem Ramona Forchini, Finn Treudler, Fiona Schibler, Lewin Iten und Anja Grossmann an.

Frankreich siegt vor Italien

Gold ging an Frankreich, Silber sicherte sich Italien. Vor einem Jahr, als die Schweiz nach zuvor zwei Goldmedaillen in Serie leer ausging und die USA triumphierten, hatten sich die beiden Nationen noch auf den Plätzen 2 und 3 wiedergefunden, nun schoben sie sich um je einen Rang nach vorne.