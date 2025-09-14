Gleich vier Schweizerinnen schaffen an der Heim-WM im Cross-Country-Rennen der U23-Kategorie den Sprung in die Top 10.

Legende: 4. Platz an der Heim-WM Anina Hutter. Freshfocus/Pascal Müller

Eine weitere Medaille für die Schweiz ist im U23-Rennen der Frauen im Cross Country zwar nicht hinzugekommen. Dennoch zeigten die Swiss-Cycling-Vertreterinnen in Crans-Montana eine durchaus ansprechende Leistung. Anina Hutter verpasste Edelmetall als Vierte zumindest rangmässig am knappsten. Auf den Bronze-Platz der Italienerin Valentina Corvi fehlten Hutter allerdings doch 53 Sekunden.

Holmgren eine Klasse für sich

Direkt hinter Hutter auf den Positionen 5 und 6 reihten sich mit Elina Benoit respektive Lea Huber zwei weitere Schweizerinnen ein. Monique Halter auf Rang 8 rundete das gute Schweizer Teamresultat mit vier Top-10-Plätzen ab.

Kein Kraut gewachsen war gegen die Kanadierin Isabella Holmgren, die mit über zwei Minuten Vorsprung Gold gewann. Die Silbermedaille ging mit Vida Lopez de San Roman an eine US-Amerikanerin.