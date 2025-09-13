Nach Silber im Short Track sichert sich Finn Treudler in der Kategorie U23 im Cross Country überlegen die Goldmedaille.

Finn Treudler hat für die Schweiz an der Mountainbike-WM im Wallis am vorletzten Wettkampftag die zweite Goldmedaille gewonnen. Der Zürcher reüssierte im Cross-Country-Rennen der U23-Kategorie in Crans-Montana überlegen vor dem Kanadier Cole Punchard.

Von A bis Z alles unter Kontrolle

Treudler, der bereits im Short Track mit Silber geglänzt und mit der Mixed-Staffel Bronze gewonnen hatte, übernahm schon in der ersten der insgesamt acht Runden die Initiative und setzte sich mit Punchard früh ab. In der vierten Runde zog der Schweizer im Duell mit dem Nordamerikaner davon und baute seinen Vorsprung in der Folge aus.

Legende: Fuhr allen davon Finn Treudler. Imago Images/SW Pix/Alex Whitehead

Nach 1:20:25 Stunden überquerte Treudler das Ziel mit Tränen in den Augen solo, Punchard folgte mit 54 Sekunden Rückstand als Zweiter. Über die bronzene Auszeichnung freute sich der Däne Gustav Pedersen, der über zwei Minuten auf Treudler einbüsste.

13. WM-Medaille für Schweiz

Für Swiss Cycling ist es das insgesamt 13. Edelmetall an der Heim-WM. Neben zwei goldenen durfte sich die Gastgeber-Nation auch über acht silberne sowie drei bronzene Medaillen freuen.